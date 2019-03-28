Кокорину и Мамаеву предрекли нехороший конец

Неутешительный прогноз дал бывший партнер по сборной России

История с арестом футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева слишком затянулась. Так считает полузащитник самарских "Крыльев Советов" и экс-игрок сборной России Александр Самедов.

"Уже не знаю, чем закончится [история]. Но я думаю, что она нехорошо закончится для ребят", - отметил он. При этом Самедов признал, что ранее утверждал, как все у Кокорина и Мамаева в итоге будет хорошо, но теперь получается, "что ничего хорошего".

Особенно тяжелой выглядит ситуация с Кокориным. По словам Самедова, проблема в колене футболиста. Он добавил, что игрок останется без большого футбола навсегда, если "это все задержится". "Ему все это время надо было восстанавливаться. Это очень плохо для здоровья", – приводит слова Самедова Sports.ru.

Ранее стало известно, что дело Мамаева и Кокорина, а также их соучастников передано в суд. Пресненский суд Москвы начнет слушания по уголовному делу 3 апреля.

В начале марта 2019 года Кокорин рассказал членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), что его все еще беспокоит больное колено. По его словам ему попытались помочь сотрудники изолятора. Игроку "Зенита" назначили электростимуляцию мышцы бедра. Однако после нескольких сеансов случился ожог.

До этого Кокорин проходил длительный курс восстановления после разрыва крестообразных связок коленного сустава. Ему были необходимы регулярные нагрузки на колено. К Кокорину должны были приехать врачи "Зенита", однако гражданская жена Александра Дарья Валитова сообщила в соцсетях, что к футболисту якобы до сих пор не пускают медиков.

Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и их товарищ Александр Протасовицкий были задержаны в октябре 2018 года и помещены под стражу. Это произошло после того, как они приняли участие в двух потасовках в центре Москвы. В итоге пострадали водитель ведущей одного из федеральных телеканалов Виталий Соловчук, а также начальник департамента Минпромторга Денис Пак и глава НАМИ Сергей Гайсин. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", "Побои" и "Хулиганство".