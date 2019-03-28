Для пассажиров российских самолетов придумали новый запрет

Новые ограничения могут ввести из-за пожара на борту летевшего в Турцию лайнера

В России могут запретить проносить зажигалки на борт самолетов. С таким предложением к Росавиации планирует обратиться авиакомпания Red Wings после возгорания кресла на борту ее самолета.

В авиакомпании сообщили агентству РИА Новости, что возгорание произошло по вине одного из пассажиров, который баловался зажигалкой.

"По факту данного события было инициировано внутреннее расследование. Авиакомпания по завершении расследования планирует выступить с предложением в Росавиацию о запрещении проноса зажигалок на борт самолета", - сказал представитель компании.

Ранее стало известно, что на борту самолета A321 авиакомпании Red Wings во время взлета произошел пожар. Пассажиры лайнера пожаловались на запах гари. В ходе осмотра салона экипаж обнаружил, что одно из кресел в 37 ряду начало тлеть. Возгорание быстро ликвидировали с помощью огнетушителя.

При этом полет был продолжен. Борт выполнял рейс из Екатеринбурга в турецкую Анталью.