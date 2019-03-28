Киркоров стал футболистом "самого легендарного клуба мира"

Король поп-эстрады разделяет ценности академии "сине-гранатовых"

Академия знаменитого футбольного клуба "Барселона" пополнилась еще одним талантом. Теперь там будет обучаться футбольному мастерству Мартин Киркоров – сын российского певца Филиппа Киркорова.

Об этом сам король российской поп-эстрады сообщил в своем Instagram. "Отличная новость! Мартин поступил в BARÇA Academy! И теперь мы начинающие футболисты", - подчеркнул Киркоров. Он же называет "Барселону" самым легендарным клубом мира. Отмечается, что сын Киркорова будет ходить в московский филиал академии "сине-гранатовых".

На это событие отреагировал и аккаунт академии "Барсы". Там от имени каталонского клуба поприветствовали Мартина в стенах команды. "Филипп разделяет ценности нашей академии: целеустремленность, амбиции, уважение, стойкость, дисциплинированность, сплочённость и скромность", - говорится в посте.

Академия "Барселоны" является одной из лучших в мировом футболе. Ее окончили такие звезды, как Лионель Месси, Хави, Андрес Иньеста, Карлес Пуйоль, Херард Пике, Серхи Бускетс, Хосеп Гвардиола, Тьяго Мотта и другие.