ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Киркоров стал футболистом "самого легендарного клуба мира"

19:33
  • четверг
  • 28 марта 2019

Король поп-эстрады разделяет ценности академии "сине-гранатовых"

Академия знаменитого футбольного клуба "Барселона" пополнилась еще одним талантом. Теперь там будет обучаться футбольному мастерству Мартин Киркоров – сын российского певца Филиппа Киркорова.

Об этом сам король российской поп-эстрады сообщил в своем Instagram. "Отличная новость! Мартин поступил в BARÇA Academy! И теперь мы начинающие футболисты", - подчеркнул Киркоров. Он же называет "Барселону" самым легендарным клубом мира. Отмечается, что сын Киркорова будет ходить в московский филиал академии "сине-гранатовых".

На это событие отреагировал и аккаунт академии "Барсы". Там от имени каталонского клуба поприветствовали Мартина в стенах команды. "Филипп разделяет ценности нашей академии: целеустремленность, амбиции, уважение, стойкость, дисциплинированность, сплочённость и скромность", - говорится в посте.

Академия "Барселоны" является одной из лучших в мировом футболе. Ее окончили такие звезды, как Лионель Месси, Хави, Андрес Иньеста, Карлес Пуйоль, Херард Пике, Серхи Бускетс, Хосеп Гвардиола, Тьяго Мотта и другие.

Главное сегодня
Певец Филипп Киркоров со своими детьми Аллой-Викторией и Мартином
Певец Филипп Киркоров со своими детьми Аллой-Викторией и Мартином
Сын певца Филиппа Киркорова Мартин
Сын певца Филиппа Киркорова Мартин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.