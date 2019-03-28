О чем договорились Путин и президент Киргизии

Из Бишкека президент России уехал с подарками

Владимир Путин находится в Киргизии с государственным визитом. На переговорах с президентом республики Сооронбаем Жээнбековым обсуждались планы развития стратегического партнёрства двух стран, а также их взаимодействие в региональных объединениях. Киргизия сейчас председательствует в Шанхайской организации сотрудничества и Организации договора о коллективной безопасности. В Бишкеке Владимир Путин также посетил дом-музей писателя Чингиза Айтматова, и получил подарки - орловского скакуна и щенка тайгана, киргизской борзой.

У трапа Владимира Путина встречает лично Сооронбай Жээнбеков. Вместо хлеба-соли - роскошный букет и бурсаки, традиционные сладкие пирожки. И это не просто восточное гостеприимство. Всё говорит о важности для Киргизии визита российского лидера. Огромный шатер из белого мрамора построен специально для особых гостей. Российский президент из аэропорта приезжает сюда на "Аурусе".

Вдоль расчетов почетного караула лидеры двух стран проходят по красным ковровым дорожкам. Путин обращается к военным на киргизском языке: "Салам Аскер!"

После — за стол переговоров. Сначала в узком составе, потом — в расширенном. Отношения между Москвой и Бишкеком активно развиваются. И лидеры настроены на дальнейшее укрепление связей.

"Российские предприятия представлены практически во всех ключевых отраслях киргизской экономики: энергетике, добывающей промышленности, машиностроении, сельском хозяйстве, транспорте. Россия, начиная с 2011 года, беспошлинно экспортирует в Киргизию нефть и нефтепродукты в объемах, превышающих 1,1 миллиона тонн в год. Прямой экономический эффект таких льготных поставок для киргизской экономики достигает порядка двух миллиардов долларов", - говорит Владимир Путин.

"Объем поступления прямых иностранных инвестиций России составил 123 миллиона долларов, по сравнению с 2017 годом, это на 25% больше. Мы особое внимание уделили устранению барьеров в торговле. Обе стороны заинтересованы создавать благоприятные условия для сотрудничества в сельском хозяйстве", - отвечает Сооронбай Жээнбеков.

На повестке - подписание солидного пакета документов на сумму около 12 миллиардов долларов. Это и инвестиции в добычу золота на здешних месторождениях, и соглашения о вложениях в солнечную энергетику и газификацию республики. Услышана и просьба Жээнбекова о продлении амнистии граждан Киргизии, которые нарушили российские миграционные законы.

"Отмечу, что в России многое делается для создания комфортных условий для киргизских трудовых мигрантов. В октябре–декабре прошлого года по просьбе президента Кыргызстана проведена миграционная амнистия. Она позволила тысячам граждан Кыргызстана, по тем или иным, как правило, техническим причинам нарушившим режим пребывания на российской территории, выехать на родину и вернуться обратно без привлечения к административной ответственности. По просьбе киргизской стороны амнистия продлена до конца апреля, что еще раз подчеркивает особый характер отношений между нашими странами", - сообщил Путин.

Еще одна тема – военно-техническое сотрудничество. Российская военная база в Киргизии расширится на 60 гектаров.

"Российская военная база в Киргизии вносит существенный вклад в укрепление обороноспособности республики. И ее присутствие является важным фактором безопасности и стабильности в Центральной Азии. Уверен, что результаты нашей работы будут способствовать развитию союзнических отношений России и Кыргызстана, пойдут на благо народам наших стран", - сказал президент России.

В 2020 году президенты договорились провести перекрёстные годы России и Киргизии. Владимир Путин дал поручение профильным ведомствам подготовить насыщенную программу. Укреплению культурных связей сегодня в Бишкеке - особое внимание. Не случайно Сооронбай Жээнбеков, вопреки протоколу, говорит исключительно по-русски.

"Мы очень дорожим уникальным багажом наших духовных связей, они основаны на общей истории наших народов. Еще раз отмечу, что русский язык был, есть и будет официальным языком Кыргызской Республики. Мы этому вопросу придаем важное государственное значение", - заверил он.

После переговоров - совместное возложение цветов к Вечному огню и посещение дом-музея Чингиза Айтматова, культового литератора и для Киргизии и для России. Он писал в основном на русском языке и от руки.

Из Бишкека Владимир Путин уедет с необычными подарками. Сооронбай Жээнбеков преподнес коллеге орловского скакуна и щенка породы тайган, это киргизская борзая. Псу дали кличку Шерхан. Российскому лидеру новый питомец явно пришелся по душе.

Ольга Оксенич, Юлия Олейник. "ТВ Центр".