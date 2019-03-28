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Москва ответила на хамский призыв уйти из Венесуэлы

19:45
  • четверг
  • 28 марта 2019

В МИД сочли требования Дональда Трампа к России "тотальным хамством"

Российские военные специалисты, которые на днях прибыли в Венесуэлу, находятся там для выполнения контрактов по военно-техническому сотрудничеству. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна "убраться из Венесуэлы". В Кремле напомнили, что Соединенным Штатам, которые присутствуют во многих уголках мира, никто не указывает, где им быть, а где нет. Россия же продолжает выстраивать двусторонние связи со своими партнёрами, и эти отношения не должны беспокоить третьи страны.

В нашем МИД отметили, что законы Венесуэлы запрещают размещение в стране иностранных военных баз, и Россия действует в строгом соответствии с международными нормами, в то время, как призывы США "убраться из Венесуэлы", как раз незаконны. 

"На каком правовом основании были сделаны эти заявления? Вот просто так конкретно хотелось бы сформулировать вопрос. На основе международного права, это вариант А? На основе внутренних американских законов, это вариант Б? Или на основе каких-то иных правовых актов, о которых никому неизвестно? Это последний вариант. Честно говоря, это не риторический вопрос, хочется на него получить все-таки ответ. Российская сторона ничего не нарушала: ни международных договоренностей, ни внутреннего законодательства Венесуэлы, Россия не меняет баланса сил в регионе, Россия никому не угрожает в отличие от граждан в Вашингтоне", - заявила представитель МИД Мария Захарова.

В интервью "Эхо Москвы" она заметила, что требования к России "уйти из Венесуэлы" — это "вообще уже за гранью, это тотальное мировое хамство".

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