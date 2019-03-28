Собянин: путепровод через МЦК на юго-востоке Москвы будет построен до конца 2019 г.

Мэр назвал путепровод очень важным и нужным

В Москве вскоре появится еще одна скоростная магистраль - Юго-Восточная хорда. Работы по ее возведению начнутся в конце этого или начале следующего года. Об этом заявил Сергей Собянин, осмотрев строительство путепровода через пути Московского центрального кольца на юго-востоке города. Именно там возьмет начало новая автотрасса. Крупный транспортный узел свяжет несколько районов столицы и улучшит дорожную ситуацию на прилегающих улицах.

Этот транспортный переход над железнодорожными путями Московского центрального кольца по меркам столичного стройкомплекса относительно небольшой — длина эстакады всего 132 метра. Сейчас монтажники приступают к одному из самых важных этапов. Буронабивные сваи готовы принять на себя вес массивных металлических пролетных конструкций.

Сначала крупногабаритные балки соединяют между собой "на земле", а затем уже единую конструкцию тяжелыми автокранами переместят на бетонное основание. Возводить силовой каркас путепровода будут без остановки движения электропоездов.

"Путепровод очень важный, нужный, потому что он связывает промышленные территории, которые в огромном количестве находятся и справа и слева от путепровода. И по большому счету этот путепровод свяжет два района — Нижегородский и Лефортово. Очень важная с точки зрения транспортной доступности для мест приложения труда", - рассказал Сергей Собянин.

Помимо 4-полосной автомагистрали, проведут реконструкцию примыкающих улиц. Она предусматривает строительство 2 километров нового дорожного полотна с удобными разворотными кольцами, расширение как проезжей части, так и тротуаров уже существующих дорог. Вблизи расположенных в этом районе промышленных предприятий появятся 9 новых остановочных пунктов общественного транспорта, а прилегающая к путепроводу территория будет благоустроена. Сейчас треть работ уже выполнена. Впереди, помимо монтажа элементов эстакады, - перекладка инженерных коммуникаций.

"Достаточно сложная задача стоит. Потому что это сложившаяся промышленная зона. Рядом несколько ТЭЦ электрических станций. Очень большое количество высоковольтных линий находится в земле. Теплосетей. Которые, безусловно, нужно переложить, вынести из зоны строительства", - рассказывает генеральный директор компании-подрядчика Алексей Афонский

Полностью завершить строительство транспортной перемычки планируют к концу года. Но все это, по сути, лишь начальный этап более масштабного проекта. Совсем рядом расположен транспортно-пересадочный узел "Андроновка", в который входит станции МЦК и пригородных электричек и уже введенный в эксплуатацию участок Северо-Восточной хорды. В будущем отсюда автомобили поедут и на юг столицы.

"В конечном итоге здесь, в этой точке начинается строительство Юго-Восточной хорды, которая будет примыкать к Северо-Восточной хорде. Здесь будет очень сложный транспортный узел. И строящаяся эстакада будет давать возможность выезжать на Юго-Восточную хорду", - сказал Собянин.

Сейчас Юго-Восточная хорда находится на стадии проектирования. Скоростное шоссе общей протяженностью 36 километров пройдет через 10 столичных районов. Пересекая основные радиальные магистрали, эта дорога позволит получить удобный транспортный выход в направлении Новомосковского округа. По словам мэра столицы, старт строительных работ намечен на конец этого - начало следующего года.

Андрей Сидоренко, Андрей Булычев, Дмитрий Панов. "ТВ Центр".