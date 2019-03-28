Суд арестовал террориста, причастного к взрывам в метро в 2010 году

Боевик будет находиться под стражей два месяца

В Москве Басманный суд арестовал до конца мая Магомеда Нурова по делу о терактах на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" в московском метро в 2010 году. Это участник "бандгруппы Вагабова", сообщает ТАСС.

Сам обвиняемый признал вину и отметил, что не намерен скрываться от следствия. "Я по поводу меры пресечения возражаю. Я имею инвалидность бесконечную. Я слышал, что укрываться буду я и скрываться, я не буду", - отметил Нуров в суде.

При этом адвокат обвиняемого отметил, что его клиент признал вину, так как не понял, в чем его обвиняют. По его словам, подзащитный не осознал, что ему инкриминируют обвинения, связанные с терроризмом. Он добавил, что у Нурова восемь детей. Данный факт говорит о том, что его клиент не скроется от следствия.

Следователь сообщил, что Нурову была отведена роль участника банды. Он сокрыл исполнителей терактов и перевез их на автомобиле. Срок следствия продлен до 15 июня.

До этого Нурова задержали сотрудники ФСБ в Дагестане. После этого задержанного доставили в Москву. В ФСБ напомнили, что главарь группировки был ликвидирован еще в 2010 году.

Так называемая бандгруппа Вагабова причастна к организации терактов в московском метро в 2010 году. Взрывы на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" произошли 29 марта с интервалом менее часа. Их устроили в вагонах поездов террористки-смертницы в утренний час пик. В общей сложности, погибли 40 человек, 160 пострадали. Организаторы атак были установлены и ликвидированы в ходе спецопераций.