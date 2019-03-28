ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Суд арестовал террориста, причастного к взрывам в метро в 2010 году

19:43
  • четверг
  • 28 марта 2019

Боевик будет находиться под стражей два месяца

В Москве Басманный суд арестовал до конца мая Магомеда Нурова по делу о терактах на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" в московском метро в 2010 году. Это участник "бандгруппы Вагабова", сообщает ТАСС.

Сам обвиняемый признал вину и отметил, что не намерен скрываться от следствия. "Я по поводу меры пресечения возражаю. Я имею инвалидность бесконечную. Я слышал, что укрываться буду я и скрываться, я не буду", - отметил Нуров в суде.

При этом адвокат обвиняемого отметил, что его клиент признал вину, так как не понял, в чем его обвиняют. По его словам, подзащитный не осознал, что ему инкриминируют обвинения, связанные с терроризмом. Он добавил, что у Нурова восемь детей. Данный факт говорит о том, что его клиент не скроется от следствия.

Следователь сообщил, что Нурову была отведена роль участника банды. Он сокрыл исполнителей терактов и перевез их на автомобиле. Срок следствия продлен до 15 июня.

До этого Нурова задержали сотрудники ФСБ в Дагестане. После этого задержанного доставили в Москву. В ФСБ напомнили, что главарь группировки был ликвидирован еще в 2010 году.

Так называемая бандгруппа Вагабова причастна к организации терактов в московском метро в 2010 году. Взрывы на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" произошли 29 марта с интервалом менее часа. Их устроили в вагонах поездов террористки-смертницы в утренний час пик. В общей сложности, погибли 40 человек, 160 пострадали. Организаторы атак были установлены и ликвидированы в ходе спецопераций.

Главное сегодня
Член бандгруппы Магомедали Вагабова, причастной к терактам в московском метро в 2010 году, Магомед Нуров
Член бандгруппы Магомедали Вагабова, причастной к терактам в московском метро в 2010 году, Магомед Нуров
Член преступной группы, причастной к терактам в московском метро, во время задержания сотрудниками ФСБ
Член преступной группы, причастной к терактам в московском метро, во время задержания сотрудниками ФСБ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.