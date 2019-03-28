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Зеленский скрыл от украинцев 15-комнатную виллу

20:46
  • четверг
  • 28 марта 2019

Команда комика быстро отреагировала на скандальную информацию

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не указал в справке об имуществе и доходах виллу с 15 комнатами, которая расположена в городе Форте-дей-Марми в Италии. Ее два года назад приобрела фирма San Tommaso SRL, которая как раз задекларирована шоуменом.
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Примерная стоимость виллы составляет 3,8 миллиона евро. Между тем как сообщает сайт "Следствие.Инфо", Форте-дей-Марми называют любимым местом многих известных россиян. В частности, там есть недвижимость у бизнесменов Романа Абрамовича и Олега Дерипаски.

Между тем команда Зеленского уже отреагировала на эту информацию, назвав ее фейком. Там отметили, что с таким же успехом СМИ могли бы написать про виллу со 150 комнатами.

При этом там подчеркнули, что Зеленский не занимает ни одной из должностей на государственной службе. В связи с этим он не обязан декларировать недвижимость, владельцем которой является компания, основанная им, говорится в Facebook штаба кандидата.

Ранее сообщалось, что в декларации президента Украины Петра Порошенко, которую он подал для участия в выборах, были найдены нарушения. В частности, он скрыл туристическое судно 2005 года выпуска. А еще в декларации не говорилось о том, что у его жены есть две квартиры и дачный дом. Кроме того, Порошенко не заплатил налоги с дохода от продажи имущества включая ценные бумаги на сумму 172 тысячи гривен. 

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