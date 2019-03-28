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Экс-губернатора Ишаева отправили под домашний арест

20:44
  • четверг
  • 28 марта 2019

Своей вины он не признал

В Москве Басманный суд отправил бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева под домашний арест. Там он пробудет до 27 мая.

Его обвиняют в мошенническом хищении средств компании "Роснефть". Сумма ущерба – пять миллионов рублей, сообщил сам бывший губернатор.

В ходе судебного заседания Ишаев отметил, что вину не признает. По его словам, обвинение в хищении пяти миллионов рублей абсурдно. Он добавил, что эта сумма составляет всего лишь часть его зарплаты.

Ишаев также не возражал, что ему будет избрана мера пресечения в виде заключения под домашний арест. Однако он был не против того, чтобы его отпустили под залог в размере 15 миллионов рублей.

Адвокат бывшего губернатора сообщил, что у его подзащитного больное сердце. Поэтому он попросил суд разрешить ему гулять во время домашнего ареста до трёх часов в день, сообщает "Интерфакс".

Следствие считает, что в период с 2014 по 2017 год Виктор Ишаев в результате обмана и злоупотребления доверием сотрудников и руководства "Роснефти" способствовал заключению с принадлежащей ему фирмой договоров аренды помещения для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае. Однако стоимость была явно завышена.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев отметил, что Ишаев не работает в нефтяной компании уже год. А материалы по нему правоохранителям передала служба безопасности компании.

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