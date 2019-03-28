Конструкторы приоткрыли тайны президентского лимузина

Цех, где собирают лимузин "Аурус", открыл двери для всех желающих

Легендарный НАМИ - ключевой центр отечественной научной и инженерной мысли - приоткрыл завесу тайны над своими новыми разработками. Послабление в режиме секретности сделали для учащихся профильных вузов в рамках инициативы "Открой#Моспром" при поддержке столичного правительства. Студентов познакомили с деталями прогремевшего на весь мир проекта - новой российской автомобильной марки "Аурус", а также показали разработки, которые сейчас кажутся фантастикой, но уже вскоре войдут в нашу жизнь. В будущее заглянул корреспондент "ТВ Центра" Виктор Прокушев (см.видео).