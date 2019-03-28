Справедливость или сведение счетов: за что судят Роберта Кочаряна

Его обвиняют в нарушении конституции при разгоне антиправительственных акций в марте 2008 года

Суд Армении отложил рассмотрение иска адвокатов бывшего президента страны Роберта Кочаряна. Они требовали прекратить уголовное преследование политика, мотивируя это неприкосновенностью экс-главы государства. Сейчас Кочарян под арестом. Его обвиняют в нарушении конституции при разгоне антиправительственных акций, которые прошли в марте 2008 года. Тогда погибли 10 человек, около 200 получили ранения.

Уголовное дело против бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, говорят его сторонники, с самого начало напоминало политическую расправу. Обвинения, выдвинутые против него, и вправду выглядят абсурдно. Среди прочего ему, например, вменяют свержение конституционного строя. Хотя как он мог его свергать, если на тот момент, а речь идет о 2008 годе, Кочарян сам был главой государства. Этот статус, кстати, обеспечивает ему пожизненную неприкосновенность. Но суд со второй попытки и это заставили проигнорировать.

"Это записано в конституции Армении. И вот предпринимаются всевозможные усилия, чтобы попытаться обойти конституцию Армении для того, чтобы осудить Роберта Кочаряна за события 2008 года", - говорит член комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.

В марте 2008 года Ереван во многом напоминал Киев образца Евромайдана. На президентских выборах уходящий лидер Роберт Кочарян поддержал Сержа Саргсяна, который в итоге и победил со значительным отрывом. Но его основной конкурент Левон Тер-Петросян объявил о непризнании результатов голосования. Ну а дальше все развивалось стремительно. Мирные митинги быстро переросли в погромы. Протестующие жгли машины, громили магазины, забрасывали полицию коктейлями Молотова. В итоге это противостояние закончилось бойней. Как итог: десять погибших, включая двух полицейских и несколько сотен раненых.

"Если вы придаете такой статус этим событиям, ну, действительно, разберитесь тогда, что произошло в Ереване. Разберитесь, кто руководил людьми, которые грабили магазины. Разберитесь, что это были за снайперы, а они там были, эти снайперы, которые стреляли по людям. Кто привел их? Откуда они появились? Кто стоял за всем за этим? Но никто не делает никаких попыток. Взяли просто как аксиому - во всем виноват Роберт Кочарян", - говорит журналист Роман Бабаян.

Например, того же Левона Тер-Петросяна на допрос вызывали лишь однажды. Хотя это он фактически был лидером той акции протеста в 2008-м, которая в результате привела к гибели людей. Впрочем, такое невнимание к персоне Тер-Петросяна вполне легко объяснимо. На тех же баррикадах рядом с ним тогда стоял и Никол Пашинян, нынешний премьер-министр Армении.

"Одним из главных зачинщиков массовых беспорядков был именно Пашинян. И он даже был осужден на семь лет лишения свободы. После чего срок сократили до трех лет. Потом до полутора лет. И он вышел по амнистии, отсидев чуть больше года в итоге", - объясняет журналист Георг Хачатурян.

"Наверное, господин Кочарян, когда он говорит, что ему мстят за события 2008-го года, он недалек от истины. А плюс ко всему, мне кажется, что господина Кочаряна существующие власти Армении, в том числе и Никол Пашинян и Левон Тер-Петросян, который, я уверен, стоит за Николом Пашиняном, что они воспринимают Роберта Кочаряна, как основного политического противника", - рассуждает Бабаян.

И этого противника лучше нейтрализовать, состряпав против него уголовное дело. Хотя статьи, по которой обвиняют Роберта Кочаряна, в 2008 году в Уголовном кодексе Армении не было. А значит, применять её против бывшего президента незаконно. В том числе на это изначально указал и Апелляционный суд, отпустив Кочаряна после первого ареста. Но затем его вновь взяли под стражу, надавив на судью. Что подтверждает и запись разговора директора Службы национальной безопасности Армении и начальника Специальной следственной службы, попавшая в сеть.

— Мне только что судья звонил, он немного напуган. Я сказал, посмотри все дело. Его Грач зовут, да?

— Грач?!

— Не знаю имя судьи. Короче, судья, который должен вынести решение об аресте. Он сказал, мол, господин Ванецян, я посмотрю бумаги, потом позвоню, доложу.

— Пусть смотрит.

— Я сказал: проверь основания, позвони, но решение об аресте, хочешь или не хочешь, но должен принять.

Все это как-то не очень клеится с теми демократическими принципами, которые обещал внедрять в Армении Никол Пашинян. Ведь он был в курсе этого разговора, что подтвердила вторая часть записи разговора, попавшая в интернет. После чего в политическом заказе данного уголовного дела перестали сомневаться даже откровенные скептики. Вот только повлиять это пока ни на что не смогло. Бывший президент Армении по-прежнему за решеткой.

"Я уверен, что Роберта Кочаряна запугать совершенно невозможно. И что если будет принято судом решение о его осуждении, он продолжит борьбу. В том числе, насколько я понимаю, и в европейских инстанциях", - говорит Затулин.

Для этого есть все основания, говорят его адвокаты, все-таки рассчитывающие на то, что Роберта Кочаряна в итоге освободят. Заседание суда по делу о прекращении уголовного преследования в отношении экс-президента Армении Роберта Кочаряна отложено до 11 апреля.

Александр Панюшкин, Георгий Бабаян, "ТВ Центр".