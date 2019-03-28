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Деградацию мужского фигурного катания в России связали с Плющенко

21:43
  • четверг
  • 28 марта 2019

Ирина Роднина высказала неожиданное мнение

Знаменитая фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поделилась мнением о том, почему российские фигуристы оказываются несостоятельны в мужском одиночном катании. По ее мнению, причина в Евгении Плющенко.

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Прославленная спортсменка отметила, что в фигурном катании не будет результата, если "у тебя талантливое тело, а с головой проблемы". По ее словам, ранее в российском фигурном катании были допущены определенные системные ошибки, связанные с Евгением Плющенко.

"Мы его долго поднимали, осаживая других ребят, которые к этому психологически не были готовы: "Отобрался? Подождешь – у нас есть Плющенко", - приводит слова Родниной "Советский спорт".

Она подчеркнула, что ни в одном спортсмене после Плющенко не замечала, "что это растет чемпион", которого видно по глазам.

Россияне выступили крайне неудачно на прошедшем в японской Сайтаме чемпионате мира. Шестое место занял Михаил Коляда. У него 262,44 балла. Андрей Лазукин стал десятым (248,74), а Александр Самарин — 12-м (246,33).

А вот в женском одиночном катании Россию, напротив, ждал триумф. Золото выиграла Алина Загитова. Третье место заняла другая россиянка Евгения Медведева. Еще одна представительница нашей страны Софья Самодурова оказалась восьмой.

Евгений Плющенко является двукратным олимпийским чемпионом. Также он трижды становился чемпионом мира и семь раз - чемпионом Европы.

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