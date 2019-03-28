Абызов оценил еду в СИЗО

Стали известны условия содержания экс-министра в "Лефортово"

Экс-министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов содержится в карантинной камере СИЗО "Лефортово". Об этом рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.

"Он содержится на карантине в неотремонтированной камере, без горячей воды. Есть телевизор, но он не работает", - подчеркнул он.

Мельников добавил, что Абызов слушает радио. Ему выдали книги. Среди них Библия, сообщает "Интерфакс".

Также арестованный экс-министр уже попробовал местную еду. Он ел, в том числе, говядину с картошкой, и "считает ее вполне нормальной". "Жалоб на условия содержания от него не поступило", - добавил Мельников.

При этом свои книги Абызову пронести в "Лефортово" не разрешили, так как это не положено. Кроме того, родственники намерены передать руководству СИЗО антенну, из-за отсутствия которой телевизор в камере не работает.

Абызову уже выдали личную одежду. На встречу с общественниками он пришел в спортивном костюме. Кроме того, Абызов рассказал, что уже беседовал с врачами и был на приеме у руководителя СИЗО. Правда, суть разговора он раскрывать не стал.

Накануне, 27 марта, Басманный суд Москвы арестовал Михаила Абызова на два месяца. Его задержали по подозрению в крупном мошенничестве и создании преступного сообщества. Обвинители считают, что экс-министр вместе с сообщниками похитил и вывел из страны четыре миллиарда рублей. Защита предлагала отпустить бывшего чиновника под залог в миллиард рублей, или отправить под домашний арест.