ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эксперт назвал возможным "сирийский сценарий" в Венесуэле

10:05
  • пятница
  • 29 марта 2019

Александр Асафов не исключает, что Николас Мадуро запросит поддержку российских военных

В эфире программы "События 25-й час" обсудили американскую кампанию по свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил политолог Александр Асафов.

Москва ответила на хамский призыв уйти из Венесуэлы
В России жестко ответили Трампу на ультиматум по Венесуэле
Трамп перешел к угрозам в адрес России из-за Венесуэлы

Беседа зашла о резких заявлениях США по поводу влияния России на ситуацию в Венесуэле. В частности, Дональд Трамп ранее заявил, что Россия должна "убраться" из боливарианской республики, комментируя информацию о присутствии в стране российских военных специалистов, которые прибыли для выполнения контрактов по военно-техническому сотрудничеству.

"Резкая риторика как раз связана с тем, что в решающую фазу перейти не удается. Планы по свержению Мадуро были краткосрочные, поэтому затянувшаяся пауза и нереализованные обещания и вызывают такие слова. Высказывания Гуайдо, на мой взгляд, не содержит никакой конкретики, поскольку реальные планы не опубличиваются, поскольку у него нет силы, у него нет полномочий скомандовать кому-либо устроить этот переворот (накануне Гуайдо сообщил, что 6 апреля в Венесуэле начнется "Операция Свобода", направленная на свержение президента Мадуро – прим. ред.). Поэтому он занимается тем же, чем и остальные - невротизирует ситуацию изнутри", - сказал эксперт.

Фролов также спросил Асафова о том, нужна ли будет помощь Мадуро в случае военных действий. "Мадуро уверен в своих силах и пока запроса о помощи в сторону России не поступало, аналогичного просьбе сирийского правительства в сложные для Асада дни. Я думаю, что такой сценарий возможен", - отметил Асафов.

Полный комментарий Асафова смотрите в видео.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Новости по теме
Протесты в Венесуэле
Протесты в Венесуэле
Александр Асафов, политолог
Александр Асафов, политолог
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.