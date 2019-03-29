Эксперт назвал возможным "сирийский сценарий" в Венесуэле

Александр Асафов не исключает, что Николас Мадуро запросит поддержку российских военных

В эфире программы "События 25-й час" обсудили американскую кампанию по свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил политолог Александр Асафов.

Беседа зашла о резких заявлениях США по поводу влияния России на ситуацию в Венесуэле. В частности, Дональд Трамп ранее заявил, что Россия должна "убраться" из боливарианской республики, комментируя информацию о присутствии в стране российских военных специалистов, которые прибыли для выполнения контрактов по военно-техническому сотрудничеству.

"Резкая риторика как раз связана с тем, что в решающую фазу перейти не удается. Планы по свержению Мадуро были краткосрочные, поэтому затянувшаяся пауза и нереализованные обещания и вызывают такие слова. Высказывания Гуайдо, на мой взгляд, не содержит никакой конкретики, поскольку реальные планы не опубличиваются, поскольку у него нет силы, у него нет полномочий скомандовать кому-либо устроить этот переворот (накануне Гуайдо сообщил, что 6 апреля в Венесуэле начнется "Операция Свобода", направленная на свержение президента Мадуро – прим. ред.). Поэтому он занимается тем же, чем и остальные - невротизирует ситуацию изнутри", - сказал эксперт.

Фролов также спросил Асафова о том, нужна ли будет помощь Мадуро в случае военных действий. "Мадуро уверен в своих силах и пока запроса о помощи в сторону России не поступало, аналогичного просьбе сирийского правительства в сложные для Асада дни. Я думаю, что такой сценарий возможен", - отметил Асафов.

Полный комментарий Асафова смотрите в видео.

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