В Восточной Гуте саперы уничтожили более 100 тонн боеприпасов

В ходе патрулирования большую часть опасных тайников находят в жилых домах

В освобождённой от террористов Восточной Гуте сирийские сапёры при поддержке российских военных за год обнаружили и уничтожили больше 100 тонн боеприпасов, оставленных радикалами при отступлении. В ходе патрулирования большую часть опасных тайников находят в жилых домах.

Город Дума, район Восточная Гута. Ещё год назад - эпицентр боев за Дамаск. Столица всего в нескольких километрах. Боевики в то время окопались здесь капитально. Потому такие находки, как склад боеприпасов или подпольный военный госпиталь - не редкость.

Это в прямом смысле пороховая бочка. При том, что район - густонаселенный. За год в Восточную Гуту вернулись более 140 тысяч беженцев. При первой возможности местные жители обращаются к российским военным полицейским.

Подробности смотрите в репортаже специального корреспондента "ТВ Центра" Павла Прокопенко.

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