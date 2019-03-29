Кто займет кресло британского премьера после отставки Терезы Мэй

Названы наиболее вероятные преемники Мэй на посту лидера Консервативной партии и премьер-министра

Многочисленные сторонники выхода Британии из ЕС собираются на массовую акцию в Лондоне. Люди из разных уголков страны присоединяются к протестующим возле здания парламента.

Дата акции выбрана не случайно - именно сегодня, 29 марта, должен был состояться Brexit, но процесс застопорился. Если парламент до 23:00 по лондонскому времени не примет окончательного решения, то сроки выхода из ЕС перенесут на 12 апреля.

Ряд СМИ пишет, что в пятницу депутаты все-таки рассмотрят предложение Терезы Мэй, другие издания такую возможность отвергают. Спикер Палаты Джон Беркоу рассказал, что пока не видел новый документ правительства. При этом он уже отказался принимать на голосование дважды провалившийся вариант соглашения.

По некоторым данным, кабмин, чтобы обойти этот запрет, разделит сам текст соглашения с ЕС и политическую декларацию о будущих отношениях. Впрочем, не исключено, что парламент в таком случае вообще откажется от сегодняшнего заседания.

27 марта Мэй попросила парламент одобрить ее сделку с ЕС и пообещала уйти в отставку, если документ найдет поддержку. Ее место могут занять четыре политика: это бывший глава МИД Борис Джонсон, которого уже поддержал президент США Дональд Трамп; экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, нынешний глава МИД Джереми Хант и министр окружающей среды Майкл Гоув.

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