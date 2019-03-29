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Полет турецкой "Мэри Поппинс" на зонтике попал на видео

09:31
  • пятница
  • 29 марта 2019

Мощный ветер поднял в воздух мужчину с зонтом в Турции

Побывать в роли Мэри Поппинс внезапно довелось продавцу на одном из рынков в Турции. "ТВ Центр" публикует видео инцидента.

Сильный порыв ветра начал уносить зонтик. Мужчина попытался его удержать, запрыгнув на подставку. На помощь бросились еще двое, но тщетно. Зонтик оторвался от земли и герой видео полетел.

Позже он рассказал, что поднялся на три метра и, поняв, что тягаться со стихией бессмысленно, спрыгнул. Невольный экстремал отделался синяком и легким ушибом.

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