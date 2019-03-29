На Камчатке закрыли дорогу в аэропорт

На полуостров обрушился мощный циклон

Обильные осадки, метель и шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду. На Камчатку обрушился мощный циклон - объявлено штормовое предупреждение.

Во власти стихии - восточное и юго-западное побережья, а также Командорские острова. В Усть-Камчатском районе из-за сильного снегопада и низкой видимости для всех видов транспорта закрыта дорога в аэропорт. Также запрещено движение по отрезку трассы "Ключи - Усть-Камчатск" протяженностью больше 140 километров.

В МЧС просят водителей отказаться от поездок в этих направлениях, а любителей экстремальных видов спорта воздержаться от походов в горы, где сейчас сохраняется высокая угроза схода лавин.

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