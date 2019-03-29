Корабли НАТО направляются к Одессе (видео)

Они прибудут на Украину на следующий день после выборов

Три корабля НАТО – голландский эсминец "Эвертсен", канадский фрегат "Торонто" и испанский фрегат "Санта Мария" – зашли в Черное море.

Видео опубликовало турецкое информагентство Demirören Haber Ajansı. На кадрах можно заметить, как корабли пересекают пролив Босфор и входят в Черное море.

Их сопровождал турецкий фрегат "Гелиболу". Также в Стамбул прибыл французский танкер "Вар", но не вошел в Черное море, передает "Газета.Ru". Все корабли примут участие в учениях "Морской щит" вместе с Грузией и Украиной. Ожидается, что 1 апреля суда причалят в порту Одессы, на следующий день, после выборов президента Украины.

За последние несколько месяцев — это не первый визит кораблей НАТО в Черное море. В феврале американский ракетный эсминец Donald Cook также заходил в порт Одессы. Он выполнял операцию по обеспечению безопасности в Черном море, сообщили в ВМС США.