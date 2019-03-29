Россиянам хотят доплачивать за нервную работу

Это коснется учителей, врачей, журналистов и водителей

Министерство труда и социальной защиты России предложило доплачивать сотрудникам за неудобный график, нервную работу и большие интеллектуальные нагрузки.

В Федерации независимых профсоюзов России заявили, что перегрузки имеют накопительный эффект, что негативно сказывается на здоровье и производительности труда. В связи с этим Минтруд предлагает разделить условия работы на три категории: оптимальные, допустимые, вредные или опасные. В последних двух случаях работнику будет положена прибавка к зарплате не менее 4%, дополнительные семь дней отдыха и сокращенная рабочая неделя – 36 часов вместо 40.

Если изменения будут подготовлены и утверждены, то в первую очередь они коснутся учителей, врачей, журналистов, бухгалтеров, авиадиспетчеров, водителей общественного транспорта и сотрудников правоохранительных органов, пишет газета "Известия".