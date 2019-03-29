Запрещенные на Украине Пореченков и Охлобыстин попали на видео в поддержку Зеленского

На кадрах артисты выкрикивают политические лозунги

Российский актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин записали юмористический видеоролик о предстоящих выборах президента Украины. На кадрах артисты выступают в поддержку шоумена Владимира Зеленского.

На видео Пореченков и Охлобыстин стоят у стола со стаканами в руках. "Ну, если он выиграет…" - произносит Михаил. "Он будет нам должен", - продолжает Иван.

"Крым наш, все наше", - заявляют артисты, после чего опрокидывают стаканы. "Только Зеленский!" - кричат оба в финале 20-секундного ролика.

Отметим, что Пореченков и Охлобыстин объявлены Киевом персонами нон грата. Им запрещено появляться на Украине с 2014 года, передает "Газета.ру".

Президентские выборы на Украине пройдут в ближайшее воскресенье, 31 марта. Согласно рейтингам кандидатов, в президентской гонке лидирует Владимир Зеленский, за него готовы проголосовать более 30% избирателей. При этом Петра Порошенко поддерживают лишь около 17%.