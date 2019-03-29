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Стало известно, сколько США потратили на армию Украины

09:31
  • пятница
  • 29 марта 2019

Вступлению страны в НАТО мешает одна большая проблема

США потратили на поддержку и развитие украинской армии более 1,3 миллиарда долларов за пять лет.

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Эти деньги были выделены на повышение обороноспособности ВСУ и улучшение взаимодействия с НАТО, рассказал газете "Известия" пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон. США хотят видеть Украину в НАТО, но на данный момент этому мешают ряд нерешенных территориальных вопросов, включая ситуацию с Крымом.

Тем не менее ряд американских экспертов считают, что Украина не войдет в НАТО, поскольку это автоматически приведет к ухудшению отношений с Россией. Такая же ситуация обстоит и с Грузией.

Ранее на Украине вступил в силу закон, закрепляющий курс страны на вступление в Североатлантический альянс и Евросоюз.

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