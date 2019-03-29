Подробности побега вооруженного солдата из части под Ржевом

Его нашли мертвым в заброшенном доме

Вооруженный 26-летний контрактник Денис Белоусов сбежал из воинской части под Ржевом в Тверской области. Некоторое время спустя, его тело нашли в нежилом здании.

Инцидент произошел во время несения караула. Белоусов проходил службу в должности старшины роты, пишет telegram-канал 112. В день происшествия он прибыл в подразделение и сказал дежурному, что ему требуется фотоотчет по антитеррору. Когда они подошли к КПП, Белоусов сбежал и скрылся в лесу.

При нем находились автомат Калашникова, более 100 патронов и штык-нож. На поиски дезертира были направлены военные и полиция. Они обнаружили его тело в одном из нежилых помещений, рядом лежали оружие и боеприпасы, пишет "Газета.Ru". Мотивы поступка 26-летнего контрактника пока не ясны.