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Подробности побега вооруженного солдата из части под Ржевом

10:03
  • пятница
  • 29 марта 2019

Его нашли мертвым в заброшенном доме

Вооруженный 26-летний контрактник Денис Белоусов сбежал из воинской части под Ржевом в Тверской области. Некоторое время спустя, его тело нашли в нежилом здании.

Инцидент произошел во время несения караула. Белоусов проходил службу в должности старшины роты, пишет telegram-канал 112. В день происшествия он прибыл в подразделение и сказал дежурному, что ему  требуется фотоотчет по антитеррору. Когда они подошли к КПП, Белоусов сбежал и скрылся в лесу.

При нем находились автомат Калашникова, более 100 патронов и штык-нож. На поиски дезертира были направлены военные и полиция. Они обнаружили его тело в одном из нежилых помещений, рядом лежали оружие и боеприпасы, пишет "Газета.Ru". Мотивы поступка 26-летнего контрактника пока не ясны.

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Сбежавший из военной части Денис Белоусов
Сбежавший из военной части Денис Белоусов
Сбежавший из военной части Денис Белоусов
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