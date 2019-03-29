Российские корабли ведут слежку за боевыми судами НАТО в Черном море

Контроль осуществляют корабли ВМФ России "Иван Хурс" и "Василий Быков"

Российские корабли взяли на сопровождение группу военных судов НАТО, которые вошли в акваторию Черного моря.

Наблюдение осуществляют корабли ВМФ России "Иван Хурс" и "Василий Быков", пишет РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

Ранее стало известно, что голландский эсминец "Эвертсен", канадский фрегат "Торонто" и испанский фрегат "Санта Мария" прошли через пролив Босфор и направляются к Одессе. Их сопровождает фрегат "Гелиболу". Ожидается, что все корабли примут участие в учениях "Морской щит" вместе с Грузией и Украиной.

По мнению бывшего первого заместителя главнокомандующего ВМФ России адмирала Игоря Касатонова, проход кораблей НАТО через Черное море является бесполезной акцией, направленной на поддержку действующего президента Украины Петра Порошенко.

"Я думаю, что это политическая акция, связанная с поддержкой выборов, которые пройдут на Украине 31 марта, в порядке военно-политической поддержки киевского режима", - заявил НСН Касатонов.