Опубликован итоговый рейтинг кандидатов в президенты Украины

На Украине представили последний рейтинг опроса избирателей перед выборами президента страны

На Украине в пятницу начался последний день агитации перед президентскими выборами. Голосование пройдёт уже в воскресенье. Пока Петр Порошенко пытается задабривать граждан внезапными выплатами, его американские коллеги посчитали, сколько денег потратили на поддержку украинской армии. Почти полтора миллиарда долларов ушло на улучшение взаимодействия с НАТО.

Охрана Порошенко постепенно учится. К окончанию предвыборного тура на митинге во Львове правоохранителям, судя по всему, удалось нейтрализовать следовавших за президентом по пятам националистов, требующих ответа на многие вопросы. Обстановку с воздуха контролировал вертолет, а заодно снимал происходящее - картинка в эфире должна быть красивой. Под стать обещаниям Порошенко.

"Мы с вами нашли альтернативу на рынке Евросоюза, компенсировали значительную часть потерь, которые понесла экономика Украины и которая теперь идет в гору. И это дало нам возможность открыть второй фронт, победа на котором для нас не менее важна, чем победа на фронте первом - против агрессора. Этот второй фронт называется - фронт борьбы с бедностью. Вопрос борьбы с бедностью - это вопрос национальной безопасности Украины", - сказал Порошенко.

Но восторженных возгласов на площади намного меньше, чем хотелось бы Порошенко. Люди уже успели почувствовать, что после подписания соглашения об ассоциации с ЕС движение товаров оказалось в основном односторонним - на Украину. Тогда как российский рынок в результате действий Киева оказался потерян, а ведь туда шла треть украинского экспорта. Вызывает у украинцев вопросы и анонсированный Порошенко план по борьбе с бедностью. Большинство из них уже давно мобилизованы на фронт, где ведут борьбу за выживание в условиях безработицы и галлопирующих цен на коммунальные услуги.

"Сегодня наши граждане платят за газ 8550 гривен за 1000 кубов – это по сегодняшнему курсу 317 долларов. Согласно подписанному правительством и утвержденному меморандуму с МВФ, с 1 мая эта цена вырастет до 368 долларов, или 9500 гривен. А с 1 января 2020 года стоимость газа будет составлять 461 доллар, или 12314 гривен. Сегодня наши граждане, которые пойдут на выборы, должны понимать, что голосуя за эту власть, они голосуют за эти цены", - сказал председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук.

Рекомендации МВФ по повышению цен на газ выполнять легко. Расплачиваться по счетам будет население. А вот требованиями Запада активизировать борьбу с коррупцией лучше пренебречь, иначе недалеко и до скандала. Принятую в 2015 году по требованию ЕС статью уголовного кодекса о незаконном обогащении в феврале Конституционный суд Украины, несмотря на негодование Брюсселя, отменил. А теперь закрывает десятки уголовных дел против высокопоставленных чиновников.

Завтра на Украине день тишины, оставшиеся часы сегодня кандидаты, наверняка, используют по полной. На счету каждый голос. Впрочем, украинские телеканалы показывают графики рейтингов с надписью "полуфинал", уже сегодня признавая - решающая схватка еще впереди.

По последним данным опросов, лидером предвыборной гонки стал Владимир Зеленский. Триумф комика фиксируют сразу несколько социологических центров. По мнению экспертов, действующий президент Петр Порошенко будет конкурировать с Зеленским во втором туре президентской гонки.

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