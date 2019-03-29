Самозванца Гуайдо поймали на лжи перед народом Венесуэлы

Оппозиционер утаил факт получения крупной суммы из-за рубежа, считают следователи

Самопровозглашённый президент Венесуэлы Хуан Гуайдо не сможет занимать государственные посты в течение 15 лет. Такое решение приняли власти боливарианской республики. Причиной стали нарушения, которые обнаружили в имущественной декларации оппозиционера. По данным следствия, Гуайдо утаил факт получения крупной суммы из-за рубежа.

Глядя на то, как Хуан Гуайдо колесит по миру с призывами свергнуть законного президента и даже отправляет в зарубежные турне супругу, официальный Каракас задаётся вопросом: откуда деньги? 90 поездок за четыре года. Перелеты частным самолетом, остановки в номерах класса "люкс". Где взял средства, оппозиционер не говорит. В декларации об имуществе его расходы превышают доходы.

"11 марта мы начали проверку в отношении Хуана Гуайдо по подозрению в том, что он скрывает и фальсифицирует информацию о своих доходах. В частности, получает средства от международных организаций, не имея на то законных оснований. Наше законодательство запрещает должностным лицам принимать награды, почести, должности, а также материальные средства от иностранных правительств", - сказал глава Генерального контрольного управления Венесуэлы Элвис Аморосо.

Теперь Гуайдо ждет штраф, а главное - отстранение от государственной службы сроком на 15 лет. Оппозиционер такое решение назвал незаконным.

"Власти говорят, что дисквалифицируют меня. Можно подумать, они могут дисквалифицировать всех этих смелых людей, которые выходят на улицы, защищая свои права. Мы протестуем, когда в наших домах нет воды, света и газа. Каждый раз, когда такое будет повторяться, мы будем выражать свое возмущение на каждом углу", - заявил Гуайдо.

Пыл бывшего главы Нацассамблеи подогревают его покровители. В американском Госдепе прокомментировали решение законных властей суверенного государства кратко. "Это смешно и нелепо", - высказался заместитель представителя Госдепа Роберт Палладино.

Аналогичную позицию занял Евросоюз. Возмущение действиями Каракаса от лица всего Старого Света выразила глава европейской дипломатии Федерика Могерини. Она приняла участие в заседании международной контактной группы по Венесуэле и призвала поскорее провести в стране новые выборы.

"Это политически мотивированное решение, которое демонстрирует необходимость восстановления демократии и главенства закона в стране. Действия венесуэльского режима подрывают усилия по мирному урегулированию кризиса. Европейский союз полностью поддерживает Национальную ассамблею и призывает соблюдать иммунитет ее членов, включая председателя", - сказала верховный представитель ЕС иностранным делам Федерика Могерини.

Могерини отметила: в латиноамериканском государстве сложилась тяжелая гуманитарная ситуация. Речь, видимо, идет о втором общенациональном блэкауте. Сегодня жители Венесуэлы наконец выйдут на работу. Энергоснабжение на большей части территории восстановлено, а вот школьные каникулы пока продолжаются. Прокуратура начала расследование причин аварий, которые привели к масштабным отключениям. В качестве основной версии рассматривается намеренное повреждение оборудования крупнейшей ГЭС. По мнению властей, диверсия организована противниками действующей власти и их зарубежными покровителями. Вашингтон тем временем, по информации некоторых СМИ, угрожает санкциями иностранным нефтяным компаниям за любое сотрудничество с Венесуэлой, даже не запрещенное американскими законодателями напрямую.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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