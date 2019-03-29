Суд отправил избившего стюардессу дебошира в тюрьму

Суд Сочи вынес приговор жителю Петербурга, обвиняемому в хулиганстве на борту самолета

Адлерский районный суд огласил приговор авиадебоширу из Санкт-Петербурга. Мужчина проведет полгода в колонии-поселении.

Инцидент произошел в январе на борту лайнера, летевшего в Турцию. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения начал оскорблять пассажиров, затем и экипаж. А позже и вовсе полез в драку и ударил стюардессу. Командир самолета свершил вынужденную посадку в Сочи, где и задержали нарушителя.

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