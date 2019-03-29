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Порошенко сняли в окружении красоток

10:51
  • пятница
  • 29 марта 2019

Глава государства приехал на встречу с избирателями во Львов

Действующий президент Украины Петр Порошенко совершил предвыборную поездку во Львов.

Главу государства буквально по пятам преследуют активисты "Национального корпуса", которые требуют наказать виновных в хищении средств украинской армии, однако Порошенко их будто бы не замечает. Вместо этого он с радостью фотографируется с избирателями.

Одну из фотографий украинский лидер разместил у себя на странице в Facebook. На ней запечатлены две светловолосые девушки, работающие во львовской областной филармонии. Под постом народ оставил много комментариев. Одни начали хвалить президента и отметили красоту девушек.

"Вот девушки будут хвастаться перед знакомыми", "Слава президенту! Слава красивым женщинам! Слава Украине", "Красота спасет наш мир! Это касается всех трех! Какие красивые украинцы!", - восхитились одни.

Другие сочли, что украинки пришли на митинг и фотографировались с Порошенко ради денег. "Сучки крашенные, сколько ж вам отвалили?", "Когда мозга нет, можно и похвалиться фотками с *********", - не могут успокоиться другие.

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