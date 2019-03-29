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В Крыму создали маршрут по местам Боспорского царства

12:26
  • пятница
  • 29 марта 2019

В Крыму подготовили новый туристический маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства"

Античные города, царские гробницы и настоящие сокровища. В Крыму подготовили новый туристический маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства".  В списке посещений - десять городов.

Охранная башня над мавзолеем, колодец, ритуальный бассейн и фундаменты общественных зданий – более двух тысяч лет назад здесь была столица скифов. Большая часть этого города, в том числе гробница царя Скилура, до сих пор скрыта под землей и хранит сотни легенд. Сегодня с этой смотровой площадки начинается крымская часть маршрута "Золотое кольцо Боспорского царства".

"В нашем маршруте предусмотрены не только посещения археологических раскопов, но и посещение научного центра, где мы были вчера, гончарные мастерские. Где-то развлекательные мероприятия предусмотрены. Даже дегустация вин. А как Греция без вина", - сказала туроператор Римма Алексаньянц.

Стелла Странник – писатель-фантаст. Всю жизнь интересовалась легендами древности. Почти 30 лет жила в Индонезии - собирала материалы об ариях. Вернуться в Россию помогла редкая находка кубанских археологов.

Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Никиты Васильева.

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