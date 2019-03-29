Хочет войны? Бывшего мужа Началовой обвинили во лжи

Ланской назвал представителя певицы "горе-пиар-менеджером"

Менеджер Юлии Началовой ответила на обвинения первого мужа певицы Дмитрия Ланского. Музыкант считает, что Анна Исаева выдумала историю с анорексией артистки. Исаеву сильно задели слова Ланского, в ответ она обвинила его в клевете и провокации.

"Дмитрий обвиняет меня в том, чего я просто никогда не делала. Странный он человек. А где хоть одно доказательство? Мое высказывание о нем, о его влиянии на жизнь Юлии? Так поносить человека можно за дело. Зачем без дела провоцировать меня на войну с собой? Смысл какой?", - написала Исаева в Instagram.

Ранее Ланской записал видеообращение, в котором обратился к журналистам и пиар-менеджеру Началовой с просьбой оставить его семью в покое и не плодить лживые новости.

"Что касается легенды, придуманной ее горе-пиар-менеджерами об анорексии, нет ни одного подтверждающего медицинского документа. Это вымысел и сфабрикованная информация на все сто процентов. Я никогда не кормил ее никакими таблетками и не заставлял худеть. Это ложь", - заявил Ланской.

Ланской и Началова поженились, когда певице было 20 лет. Пара распалась спустя три года. По словам отца певицы, Ланской постоянно упрекал свою жену в том, что она толстая и заставлял худеть. "Дали ему в руки здоровую нормальную девочку, а он черт знает, что наделал с ней", - рассказал Виктор Началов.