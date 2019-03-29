Обнародованы подробности вскрытия принцессы Дианы

Судмедэксперт высказался о смерти экс-невестки королевы Великобритании

Принцесса Диана была в сознании и разговаривала с медиками после страшного ДТП, в результате которого позже она скончалась. Об этом рассказал судмедэксперт Ричард Шеперд, расследовавший гибель августейшей особы.

По словам медика, прибывшие на место аварии спасатели поначалу не узнали в пострадавшей члена британской королевской семьи. Они сочли состояние Леди Ди стабильным, несмотря на несколько переломов и травму грудной клетки.

Между тем поначалу не был выявлен разрыв вены в легком принцессы, поэтому врачи занялись ранениями водителя, который пострадал значительно сильнее, сообщают Дни.ру.

"Давление в венах не такое сильное, как в артериях. Кровь вытекает из них гораздо медленнее – настолько медленно, что обнаружить проблему сложно", – цитирует Шеперда kp.ru.

Сознание принцесса Диана потеряла уже после того, как медики поместили ее в карету скорой помощи, а кровоизлияние в легком было обнаружено только в больнице. Попытки докторов зашить вену и остановить кровотечение оказались безуспешными.

Шеперд сделал еще одно громкое заявление. Так, медик опроверг слухи о том, что принцесса Диана была беременна. Он подчеркнул, что вскрытие на этот счет ничего не показало.

Принцесса Диана скончалась в Париже 31 августа 1997 года в результате автокатастрофы. Сообщалось, что возлюбленный принцессы Доди Аль-Файед и водитель Анри Поль погибли мгновенно. Диана скончалась в госпитале двумя часами позднее.

До сих пор причины ДТП вызывают сомнения, порождая множество теорий заговора. Выжил только телохранитель Тревор Рис-Джонс, однако позже он заявил, что не помнит подробности событий.