Дашко из "Дома-2" родила второго сына

Малыша назвали Лукой

Скандальная звезда "Дома-2" Анастасия Дашко во второй раз стала мамой. Она родила сына. Малыша назвали Лукой. Мама и новорожденный чувствуют себя хорошо, пишет "СтарХит".

По данным URA.RU, Дашко четыре года принимала участие в шоу "Дом-2". После телепроекта Анастасия переехала в Челябинск, где занялась бизнесом. Однако в своей работе девушка использовала мошеннические схемы. В 2011 году она стала фигурантом уголовного дела.

Дашко признали виновной в мошенничестве. Анастасию приговорили к трем годам колонии. На свободу звезда "Дома-2" вышла досрочно. Вскоре Дашко сыграла свадьбу с чемпионом по кикбоксингу Константином Кулешовым.