Порошенко с толпой охранников отгородился от народа железным забором

Украинский президент прошелся во Львове по "тропе славы"

Украинский президент Петр Порошенко внес новый элемент в свою предвыборную кампанию. По приезде во Львов глава государства, обычно демонстрирующий единство и близость с посетителями своих предвыборных митингов, отгородился от них железными ограждениями.

На видео, которое сам Порошенко опубликовал в своем Facebook, видно, что участников митинга оттеснили металлическими рамками. Первые ряды заняли фотографы, а само действо больше напоминало приветственный путь по красной ковровой дорожке на Каннском кинофестивале. Он беспрерывно улыбался и позировал на камеры. Картину портил только отряд хмурых молодых людей, следующих за главой государства.

В своем посте Порошенко написал, что "в день выборов линия фронта будет проходить не только на Востоке". Оказывается, бороться с агрессором украинцам придется на каждом избирательном участке.

"Взяв в руки бюллетень, скажите "нет" Путину. И ставьте галочку европейской Украине, за независимое государство, за сильную экономику и нашу уникальную национальную идентичность", - написал Порошенко на своей странице в соцсети.

Свой пост украинский президент закончил призывом "думать" и пообещал, что исход выборов будет зависеть от населения страны.

Ранее в пятницу в ходе своей предвыборной кампании во Львове Порошенко снялся в окружении красоток. Одну из фотографий он разместил у себя на странице в Facebook. На ней запечатлены две светловолосые девушки, работающие в областной филармонии. В комментариях под постом одни начали хвалить президента, другие оценивать красоту девушек.

Согласно опросу, проведенному Киевским международным институтом социологии, на выборах президента Украины поддержать шоу-мена Владимира Зеленского готовы 19,5% граждан страны, Петра Порошенко - 10,3%, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко - 7,6%.