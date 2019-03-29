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В Сеть слили первое фото iPhone XI

12:24
  • пятница
  • 29 марта 2019

Новый смартфон будет оснащен тремя камерами

В интернете появились чертежи корпуса нового iPhone XI. У нового смартфона будут скругленные края и отверстие для беспроводной зарядки.

 

Также у iPhone появится камера с тремя объективами, которые будут помещены в квадратную рамку вместе со вспышкой и датчиком, пишет РИА Новости. Такое количество камер необходимо для работы с технологией дополненной реальности.

Пользователи социальных сетей предположили, что чертеж мог появиться в Сети в результате утечки от инсайдеров, которые задействованы в поставке комплектующих. Официальных данных о внешнем виде iPhone XI пока нет. Обычно Apple презентует свою продукцию в сентябре.

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