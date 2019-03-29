Названы лидеры президентской гонки на Украине по подкупам голосов

Итоги предвыборной кампании подвел глава МВД Украины Арсен Аваков

МВД Украины составило рейтинг лидеров по подкупу голосов избирателей. Лидирует в нем действующий президент Петр Порошенко, на втором месте - Юлия Тимошенко - 60% и 40% от общего числа нарушений соответственно.

Сообщения о подкупе поступают со всей страны, возбуждены десятки уголовных дел. Но, как заметил глава ведомства Арсен Аваков, их расследование займет много времени и завершится, скорее всего, уже после выборов.

Подробнее о ситуации на Украине перед выборами смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Алексея Платонова.

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