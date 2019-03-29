Собянин открыл завод по производству насосного оборудования

Мэр Москвы открыл завод КСБ на территории индустриального парка "Индиго"

В Новой Москве в индустриальном парке "Индиго" запущено производство немецкого концерна КСБ по изготовлению насосного оборудования.

Здесь расположились логистический, сервисный и учебный центры, а также складские помещения. На заводе создано более 100 новых рабочих мест, и он в основном оборудован станками российского производства. Здесь будут изготавливать оборудование промышленных предприятий, а также объектов водоснабжения и энергетики. Новый завод посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

"КСБ в Москве знают давно, она является серьезным поставщиком для Мосэнерго, Мосводоканала, для серьезных важных объектов, как московское МПЗ, "Москвариум", Сити и так далее. Перечень достаточно большой. И, наверное, очень логично было, что КСБ решило разместить в России свой завод, свое производство, и локализовать на этой площадке достаточно большие объёмы производства продукции. Вот первая ласточка сегодня запускается. В первую очередь, я надеюсь, что она не будет последней", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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