Заселение двух домов по программе реновации началось в районе Котловка

В пятницу началось заселение двух домов по программе реновации жилищного фонда в районе Котловка

Еще два новых дома в районе Котловка на юго-западе столицы готовы к заселению по программе реновации. Один из них расположен на Севастопольском проспекте, другой - на улице Дмитрия Ульянова. Дома выделяются цветом и необычным фасадом. Будущие новоселы уже получили смотровые ордера.

Эмма Крутицкая с семьей уже 30 лет живёт в хрущёвке на улице Дмитрия Ульянова. Привыкли и к тесноте, и к постоянным ремонтам. О новой квартире раньше только мечтали, но теперь до исполнения мечты - всего какая-то сотня метров.

"Сколько мы пережили: там текло, там ломалось - тут же все старое... Мы ждали, ждали - наконец дождались!" – поделилась впечатлениями Эмма.

Квартиры готовы к встрече новосёлов. Свежий ремонт, новая сантехника - есть все необходимое. С оформлением документов и с переездом помогут в Центре переселения. А на месте старых домов появятся новые. Проект нового квартала в Котловке уже разрабатывают архитекторы.

"Предусмотрено не только жилищное строительство, но и развитие объектов инженерной, социальной, транспортной инфраструктуры. Таким образом, мы получим комплексную застройку и городскую среду принципиально нового качества", - сказал заместитель руководителя департамента градостроительной политики города Москвы Андрей Валуй.

Подробности смотрите в репортаже Полины Кастрицкой.