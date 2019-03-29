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Участок "красной" ветки метро закроют на неделю

15:11
  • пятница
  • 29 марта 2019

Москвичам предложили воспользоваться бесплатными автобусами и трамваями

С 30 марта по 6 апреля вновь будет закрыт участок Сокольнической линии метро от станции "Комсомольская" до "Бульвара Рокоссовского".

Ограничения необходимы для завершения строительства северо-восточного участка Большой кольцевой линии. В районе "Сокольников" появится станция "Стромынка", сейчас строители прокладывают здесь второй перегонный тоннель. На время закрытия поезда будут ходить только на участке "Саларьево" - "Комсомольская". Пассажиры смогут воспользоваться  МЦК  и наземным общественным транспортом.

"На линию выйдут около 150 автобусов особо большой вместимости, интервал движения не превысит одной минуты, режим работы маршрута с пяти часов утра до двух часов ночи. Помимо компенсационного маршрута КМ пассажиры смогут воспользоваться бесплатным маршрутом трамвая №13, который проследует от района Метрогородок - станция метро "Бульвар Рокоссовского" - до "Комсомольской площади", - сказал заместитель директора службы движения ГУП "Мосгортранс" Антон Блохин.

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