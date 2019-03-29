Московская няня три месяца избивала двойняшек

Жестокое обращение вскрылось благодаря камерам видеонаблюдения

В московской семье произошла страшная ситуация. Нанятая по договору 47-летняя няня систематически избивала малышей-двойняшек, проживающих в квартире на северо-западе столицы.

Женщина работала в семье с декабря 2018 года по март 2019 года. Жестокое обращение с детьми выявилось благодаря камерам видеонаблюдения. После разоблачения няня попыталась скрыться и уехала из Москвы, но полиция и следователи ее быстро нашли.

На данный момент гувернантка задержана. Возбуждено уголовное дело по статье "Истязание в отношении двух несовершеннолетних". Расследование дела продолжается, сообщает столичный главк СКР.