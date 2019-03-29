ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Московская няня три месяца избивала двойняшек

13:38
  • пятница
  • 29 марта 2019

Жестокое обращение вскрылось благодаря камерам видеонаблюдения

В московской семье произошла страшная ситуация. Нанятая по договору 47-летняя няня систематически избивала малышей-двойняшек, проживающих в квартире на северо-западе столицы.

Женщина работала в семье с декабря 2018 года по март 2019 года. Жестокое обращение с детьми выявилось благодаря камерам видеонаблюдения. После разоблачения няня попыталась скрыться и уехала из Москвы, но полиция и следователи ее быстро нашли.

На данный момент гувернантка задержана. Возбуждено уголовное дело по статье "Истязание в отношении двух несовершеннолетних". Расследование дела продолжается, сообщает столичный главк СКР.

Читайте также:
Главное сегодня
Напуганный ребенок
Напуганный ребенок
Московская няня три месяца избивала двойняшек
Московская няня три месяца избивала двойняшек
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.