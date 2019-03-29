ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Когда в Москве будет ясная и теплая погода

15:18
  • пятница
  • 29 марта 2019

В ожидании весны город приводят в порядок

Погода в пятницу напомнила нам о зиме. С утра шёл снег, который к полудню превратился в дождь.  Но шансов на возвращение у зимы всё меньше и меньше. Между тем, в  Москве уже готовятся к долгожданному потеплению.

Приближение весны - у них в руках! По всему городу уже приводят в порядок клумбы и газоны, меняют старое "одеяло", укутывавшее их зимой. Подсыпают свежей сосновой корой. Подрезают деревья - освобождают их от сухих, поврежденных, неудачно расположенных веток, придают им форму. Меняют тростниковые маты.

"Тростниковые маты в зимнее время защищают деревья от дорожной грязи, от возможных механических повреждений и также ранневесенних ожогов. Весной они заменяются на новые, и их защитная функция сохраняется", - рассказала агроном Светлана Зотова.

Такие работы обычно ведут, когда дневные температуры не ниже минус двух градусов, обязательно должны успеть до того, как распустятся почки. Вовсю сейчас уже готовят к весенне-летнему сезону и технику - моют, меняют навесное оборудование. Пока дорожные службы начали лишь очистку знаков, бетонных ограждений. А грандиозная генеральная уборка дорог Москвы еще впереди - она стартует как только всерьез и надолго установится плюсовая температура.

Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Юлии Богоманшиной.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Новости по теме
Весенняя погода
Весенняя погода
Теплая погода
Теплая погода
Красная площадь
Красная площадь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.