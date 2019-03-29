Когда в Москве будет ясная и теплая погода

В ожидании весны город приводят в порядок

Погода в пятницу напомнила нам о зиме. С утра шёл снег, который к полудню превратился в дождь. Но шансов на возвращение у зимы всё меньше и меньше. Между тем, в Москве уже готовятся к долгожданному потеплению.

Приближение весны - у них в руках! По всему городу уже приводят в порядок клумбы и газоны, меняют старое "одеяло", укутывавшее их зимой. Подсыпают свежей сосновой корой. Подрезают деревья - освобождают их от сухих, поврежденных, неудачно расположенных веток, придают им форму. Меняют тростниковые маты.

"Тростниковые маты в зимнее время защищают деревья от дорожной грязи, от возможных механических повреждений и также ранневесенних ожогов. Весной они заменяются на новые, и их защитная функция сохраняется", - рассказала агроном Светлана Зотова.

Такие работы обычно ведут, когда дневные температуры не ниже минус двух градусов, обязательно должны успеть до того, как распустятся почки. Вовсю сейчас уже готовят к весенне-летнему сезону и технику - моют, меняют навесное оборудование. Пока дорожные службы начали лишь очистку знаков, бетонных ограждений. А грандиозная генеральная уборка дорог Москвы еще впереди - она стартует как только всерьез и надолго установится плюсовая температура.

Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Юлии Богоманшиной.

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