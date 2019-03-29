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Путин обеспокоен вмешательством ряда стран в дела Венесуэлы

14:49
  • пятница
  • 29 марта 2019

Заседание Совбеза в пятницу посвятили обсуждению ситуации в Венесуэле

Москва обеспокоена вмешательством ряда стран во внутренние дела Венесуэлы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по итогам встречи Совбеза.

Оперативное совещание провел в Кремле Владимир Путин. Участники согласились, что определять судьбу латиноамериканского государства должны его граждане. Любые попытки влиять на процесс извне препятствует преодолению внутриполитических разногласий.

На совещании также обсуждалось социально-экономическое развитие России. Владимир Путин проинформировал членов Совбеза об итогах своего визита в Киргизию.

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