"Отрезают плавники и выбрасывают": на побережье Франции нашли изуродованные тела тысячи дельфинов

Основным виновником происходящего назвали рыболовецкие суда

С начала года на атлантическом побережье Франции насчитали свыше 1,1 тысячи мертвых дельфинов. Повреждения на их телах свидетельствуют о механических причинах гибели, рассказал сотрудник Национального центра научных исследований Университета Ла-Рошели Вилли Добин. По его мнению, главным виновником происходящего являются рыболовецкие суда.

"Только за последние три месяца был побит рекорд прошлого года, когда число погибших особей было самым высоким за 40 лет", - рассказал исследователь, которого цитирует телеканал France 24.

Он отметил, что прежний печальный рекорд был установлен в 2017 году, но то, что происходит сегодня бьет рекорды 40-летней давности.

Массовая гибель этих "морских друзей человека" встревожила защитников животных. Ихтиологи считают, что 90% найденных дельфинов погибли в результате попадания в рыболовные сети. По их словам, с дельфинами, запутавшимися в сетях, поступают самым варварским образом: отрезают плавники и выбрасывают. Впрочем, специалисты не могут объяснить, почему всплеск гибели пришелся именно на текущий год.

Активисты потребовали от министерства экологии Франции запустить национальный механизм по спасению дельфинов. Под давлением экозащитников глава французского минэкологии Франсуа де Ружи предложил один из вариантов. Он заключает в установке на судах ультразвуковых аппаратов в районах рыбного промысла, что должно отпугивать дельфинов от мест добычи. В ответ активисты заявляют, что устройства, установленные на тестовых судах, рыболовами попросту не включаются.