Фонтан кипятка забил возле колледжа в Петербурге (видео)

Информации о пострадавших нет

Трубу с горячей водой прорвало возле колледжа петербургской моды на Софийской улице северной столицы.

Коммунальная авария произошла утром 29 марта. На видео можно заметить, что вода поднималась на высоту четырехэтажного здания. Сейчас аварийная бригада ликвидирует последствия прорыва, пишет интернет-газета "Дни.ру". Работы планируют закончить к пяти часам вечера.

Причины аварии пока неизвестны. Информации о пострадавших нет. Также не сообщается, были ли эвакуированы ученики колледжа.