Спьяну: четвертый брак Николаса Кейджа продержался четыре дня

Актер обвинил девушку в том, что ей нужны только его деньги

Американский актер Николас Кейдж развелся с четвертой женой после четырех дней брака. Ругаться пара начала еще на этапе подачи заявления.

В минувшую субботу 55-летний актер и его избранница визажист Эрика Койке подали заявление на регистрацию брака и в тот же день расписались. Кейдж в этот день был сильно пьян, сообщает интернет-газета "Дни.ру".

Однако спустя четыре дня артист обвинил девушку в корыстных целях, а ее бывшего парня - в продаже наркотиков и решил развестись. Койке отреагировала на заявление Кейджа спокойно и сообщила, что не просила его жениться.