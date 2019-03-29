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Спьяну: четвертый брак Николаса Кейджа продержался четыре дня

14:20
  • пятница
  • 29 марта 2019

Актер обвинил девушку в том, что ей нужны только его деньги

Американский актер Николас Кейдж развелся с четвертой женой после четырех дней брака. Ругаться пара начала еще на этапе подачи заявления.

В минувшую субботу 55-летний актер и его избранница визажист Эрика Койке подали заявление на регистрацию брака и в тот же день расписались. Кейдж в этот день был сильно пьян, сообщает интернет-газета "Дни.ру".

Однако спустя четыре дня артист обвинил девушку в корыстных целях, а ее бывшего парня - в продаже наркотиков и решил развестись. Койке отреагировала на заявление Кейджа спокойно и сообщила, что не просила его жениться.

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