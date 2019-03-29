Путин пообещал главе Вологодской области поддержку на выборах

Президент провел рабочую встречу с Олегом Кувшинниковым

Вологодская область вышла из бюджетного кризиса и достигла безопасного уровня государственного долга. Об этом сообщил Владимиру Путину губернатор региона Олег Кувшинников.

Рабочая встреча прошла в Кремле. По словам Кувшинникова, по объему промышленного производства область занимает одно из ведущих мест в стране. Семь лет назад финансово-экономическое положение региона оставляло желать лучшего. С тех пор ситуация заметно улучшилась. Вологодщина - на шестом месте в России по темпам прироста бюджета. Вместо дефицитного он стал профицитным. Появился потенциал для инфраструктурного рывка. Также Кувшинников доложил президенту о своем решении баллотироваться на новый срок.

"Я бы очень хотел, Владимир Владимирович, попросить, чтобы Вы поддержали нашу программу развития Вологодской области. Я вижу перспективы, знаю, что делать, и хотел попросить, чтобы Вы поддержали меня в решении идти на выборы губернатора в сентябре этого года. Я готов работать", - сказал Кувшинников.

"Олег Александрович, результаты работы очевидны, и не только по тем материалам, которые Вы предоставили. Я знаю и по другим источникам, что ситуация выправляется, а по некоторым направлениям, можем сказать, выправилась. Есть и планы у Вас дальнейшей работы. Поэтому, думаю, что это вполне обоснованное желание. Конечно, я с удовольствием поддержу Вашу кандидатуру", - ответил Путин.

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