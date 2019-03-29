ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин пообещал главе Вологодской области поддержку на выборах

14:55
  • пятница
  • 29 марта 2019

Президент провел рабочую встречу с Олегом Кувшинниковым

Вологодская область вышла из бюджетного кризиса и достигла безопасного уровня государственного долга. Об этом сообщил Владимиру Путину губернатор региона Олег Кувшинников.
Путин и его четвероногие друзья

Рабочая встреча прошла в Кремле. По словам Кувшинникова, по объему промышленного производства область занимает одно из ведущих мест в стране. Семь лет назад финансово-экономическое положение региона оставляло желать лучшего. С тех пор ситуация заметно улучшилась. Вологодщина - на шестом месте в России по темпам прироста бюджета. Вместо дефицитного он стал профицитным. Появился потенциал для инфраструктурного рывка. Также Кувшинников доложил президенту о своем решении баллотироваться на новый срок.

"Я бы очень хотел, Владимир Владимирович, попросить, чтобы Вы поддержали нашу программу развития Вологодской области. Я вижу перспективы, знаю, что делать, и хотел попросить, чтобы Вы поддержали меня в решении идти на выборы губернатора в сентябре этого года. Я готов работать", - сказал Кувшинников.

"Олег Александрович, результаты работы очевидны, и не только по тем материалам, которые Вы предоставили. Я знаю и по другим источникам, что ситуация выправляется, а по некоторым направлениям, можем сказать, выправилась. Есть и планы у Вас дальнейшей работы. Поэтому, думаю, что это вполне обоснованное желание. Конечно, я с удовольствием поддержу Вашу кандидатуру", - ответил Путин.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Новости по теме
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.