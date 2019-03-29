Brexit довел? Британцы подсели на антидепрессанты

Лекарства от стресса помогают жителям Великобритании пережить "беспокойные времена"

Количество рецептов, а также продажа антидепрессантов бьют рекорды в новейшей истории Великобритании. Отраслевые специалисты и врачи расходятся в причинах, однако соглашаются, что поводов для тревоги достаточно.

В 2017 году в Англии была зафиксирована выдача 67,5 миллиона рецептов лекарств от депрессии. Данные за прошлый год пока уточняют, однако уже известно, что за последнее десятилетие число выданных рецептов на антидепрессанты выросло вдвое.

Статистика по Шотландии схожа: рост выданных рецептов на антидепрессанты увеличился на 75%, в Уэльсе – в 2,7 раза, отмечает ВВС. При этом цифры не учитывают медикаменты, выданные пациентам стационаров, а также частными врачами.

В Национальной службе здравоохранения подчеркнули, что "антидепрессанты в некоторых случаях играют действительно важную роль, но подход "таблетка на каждый случай" может привести к тому, что люди будут пить лекарства, которые им принимать совсем не обязательно".

Представитель благотворительной организации Mind Вики Нэш считает, что часть «вины» можно возложить на Brexit, а также "беспокойные времена".

"Мы живем в беспокойные времена, и влияние Brexit на психику нации пока очень сложно оценить. Мы знаем, что политические и глобальные события могут...заставить нас чувствовать тревогу или упадок сил", - отметила Нэш.

Согласно данным, в 2018 году государственные врачи перестали выписывать рецепты на ряд лекарств, среди которых производные парацетамола, сироп от кашля и простуды. Данная мера позволила сократить бюджетные расходы на несколько миллионов фунтов стерлингов.