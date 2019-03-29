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"Страшно смотреть": как живут родители после смерти Началовой

18:19
  • пятница
  • 29 марта 2019

Всю родительскую любовь они отдадут внучке

Когда родители хоронят своих детей – это очень страшно. Во время церемонии прощания с певицей Юлией Началовой на 61-летнего Виктора Васильевича и 63-летнюю Таисию Николаеву было невыносимо смотреть: на них не было лица, они будто бы находились в прострации.

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Юлия была единственной их дочкой, они вложили в нее все лучшее, что было в них самих. Семья всю жизнь была связана с музыкой, что и предопределило будущую карьеру Юлии. Виктор Началов руководил ансамблем "Карусель" при Воронежской филармонии, писал песни для многих звезд, а в будущем – для своей дочери. Таисия Началова была солисткой в ансамбле мужа.

Отец смог разглядеть музыкальный талант в своей дочери и уже в пятилетнем возрасте маленькая Юлия начала покорять сцену. Он разработал для нее специальную методику, которая позволила девочке расширить диапазон и овладеть чистыми звуками.

Началов всегда поддерживал свою дочку, радовался ее успехам в творчестве. Единственное, что его сильно расстраивало – это личная жизнь Юлии: все ее отношения были скоротечными и выматывающими.  

"Единственным мужчиной, который Юлю по-настоящему любил, был отец. Мы часто созванивались, и он переживал, что у дочери не ладится личная жизнь. Действительно, в ее жизни не было мужика, который бы поддержал, направил", - рассказал интернет-газете "Дни.ру" певец Виктор Салтыков.

Виктор Васильевич был возмущен первым браком дочери с бывшим участником группы "Премьер-министр" Дмитрием Ланским. В передаче "Привет, Андрей" безутешный отец обвинил его в болезнях дочери. По мнению продюсера, именно из-за певца Началова увлеклась таблетками для похудения, поскольку тот неоднократно упрекал ее в полноте. Через некоторое время у Началовой развилась анорексия. Все последующие болезни певицы появились в том числе, как следствие проблем с питанием.

"Дали ему в руки здоровую нормальную девочку, а он черт знает что наделал с ней", - эмоционально заявил отец Началовой.

Теперь после смерти дочери пожилым супругам Началовым нужно держаться ради внучки – 12 летней Веры Алдониной. На данный момент бабушка с дедушкой занимаются вопросами опекунства. У отца девочки футболиста Евгения Алдонина есть новая семья. Тем не менее в его доме Веру любят и ждут, спортсмен собирается всецело участвовать в воспитании дочери.

Юлия Началова умерла в больнице 16 марта от заражения крови. Певице было 38 лет. Похороны прошли 21 марта на Троекуровском кладбище.

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