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Назван средний размер соцпенсии после индексации

15:42
  • пятница
  • 29 марта 2019

Изменения вступят в силу с 1 апреля

С 1 апреля в России изменится размер пенсий. Это произойдет после индексации, рассказали в Пенсионном фонде.

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Средний размер социальной пенсии вырастет до 9266 рублей. Эту выплату получат примерно 3,2 миллиона пенсионеров.

Что касается детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы, то средний размер социальной пенсии для них составит 13 674 рубля и 13 812 рублей соответственно. Инвалиды, которые получили военную травму, будут получать примерно 31,3 тысячи рублей. Участники Великой Отечественной войны, которые получают две пенсии, — 37,4 тысячи рублей.

А еще будут увеличены выплаты военнослужащим, которые проходили военную службу по призыву, участникам Великой Отечественной войны и гражданам, которые пострадали в результате радиационных или техногенных катастроф, а также другим категориям.

С 1 апреля в России социальные пенсии вырастут на 2%. Индексацию выплат в марте утвердил премьер-министр Дмитрий Медведев. Также правительство потребовало от Пенсионного фонда проинформировать об изменениях региональные отделения.

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