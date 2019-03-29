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Защитившего мать мальчика посмертно наградили орденом Мужества

16:15
  • пятница
  • 29 марта 2019

Мальчик получил несколько ударов гантелью, спасая пьяную мать

Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении орденом Мужества школьника из Северодвинска Ивана Крапивина.

В мае 2017 года он заступился за мать, защищая ее от пьяного соседа. В тот день женщина выпивала. В какой-то момент между ней и соседом произошел конфликт, в ходе которого последний несколько раз ударил пострадавшую ножом и гантелью. Мальчик бросился на защиту матери, но сам получил три удара спортивным снарядом.  

Решив, что мать и сын мертвы, злоумышленник позвонил друзу с просьбой помочь избавиться от тел. Но тот отказал и вызвал полицию. Мальчика отвезли в больницу, где провели экстренную операцию. Подросток больше года пролежал в коме и в декабре 2018 года скончался.

Мать Ивана выжила, но ее лишили родительских прав. Агрессивного соседа посадили на 14,5 лет. Кроме того, он должен выплатить семье Крапивиных один миллион рублей, пишет РИА Новости.

Ранее мальчик также был посмертно награжден медалью Следственного комитета "Доблесть и отвага".

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