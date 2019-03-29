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Опубликовано жуткое фото ожога Загитовой

16:07
  • пятница
  • 29 марта 2019

Пользователи восхищены героизмом юной спортсменки

Российская фигуристка Алина Загитова выступала на чемпионате России 2018 года с сильным ожогом на ноге. Фотография раны опубликована в Instagram одной из фан-страниц спортсменки.

"Сложно представить, как давались ей тренировки и соревнования. Комментарии тут излишни", - говорится в подписи к снимкам.

Сама Алина Загитова подтвердила, что получил ожоги перед участием в чемпионате России в декабре. Также она дала разрешение на публикацию.

Пользователи пришли в восторг от стойкости юной спортсменки "О боже. Другие бы об этом трындели на всю страну и хромали прикусывая зубы. А тут она даже не показывала. Эта девочка достойна восхищения", - говорится в одном комментарии.

"Я как врач не представляю, как с этим можно было откатать на ЧР", - отметил еще один пользователь.

"Меня воодушевляет Алина уже почти год. Когда хочется развесить сопли и поныть, вспоминаю эту чудесную девочку и беру себя в руки", - сообщается еще в одном комментарии.

Между тем о повреждении Алины еще в декабре рассказывал хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз. Историю он назвал очень глупой. По его словам, она сожгла кожу "с бабушкой компрессом с димексидом".

На чемпионате России в Саранске в декабре 2018 года Алина Загитова не смогла взять медали. Ее главная соперница Евгения Медведева расположилась на седьмой строчке с результатом 205,90 балла.

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